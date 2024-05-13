Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке, она может усиливать преимущества в Черном море

Блинкен убежден, что Украина может эффективно держать позиции на востоке. Об этом сообщает Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает УНН.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что задержка в предоставлении помощи Украине, вызванная бюджетными процедурами, привела к определенным сложностям. Однако он подчеркнул, что США делают все возможное для оказания поддержки, изъяв около 400 миллионов долларов на оборонное оборудование для Украины на этой неделе.

Мы никуда не уходим, как и около 50 стран, которые поддерживают Украину - заметил Энтони Блинкен.

Госсекретарь также выразил убеждение, что Украина может эффективно держать оборонительные позиции и продолжать нажимать на преимущества, полученные в Черном море, удерживая российские силы под угрозой.

Я убежден, что Украина может эффективно держать позиции на востоке, она может усиливать преимущества, полученные для себя в Черном море... а также держать российские силы под угрозой, в частности в Крыму, чтобы усложнить для них продолжение этой агрессии - заявил Энтони Блинкен.

По случаю Дня Европы, Блинкен обратился к гражданам ЕС, отметив партнерство в защите от агрессии РФ