Блінкен: Україна може ефективно захищати позиції на сході
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна зможе ефективно захистити свої позиції на сході, закріпити здобутки в Чорноморському регіоні та тримати російські війська під загрозою.
Блінкен переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході. Про це повідомляє Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, передає УНН.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що затримка у наданні допомоги Україні, спричинена бюджетними процедурами, призвела до певних складнощів. Проте він підкреслив, що США роблять все можливе для надання підтримки, вилучивши близько 400 мільйонів доларів на оборонне обладнання для України цього тижня.
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Держсекретар також висловив переконання, що Україна може ефективно тримати оборонні позиції та продовжувати натискати на переваги, отримані в Чорному морі, утримуючи російські сили під загрозою.
Я переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході, вона може посилювати переваги, отримані для себе в Чорному морі... а також тримати російські сили під загрозою, зокрема у Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії
З нагоди Дня Європи, Блінкен звернувся до громадян ЄС, наголосивши на партнерстві в захисті від агресії рф09.05.24, 18:45 • 24792 перегляди