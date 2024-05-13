Блінкен: Україна може ефективно захищати позиції на сході

Блінкен переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході. Про це повідомляє Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, передає УНН.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що затримка у наданні допомоги Україні, спричинена бюджетними процедурами, призвела до певних складнощів. Проте він підкреслив, що США роблять все можливе для надання підтримки, вилучивши близько 400 мільйонів доларів на оборонне обладнання для України цього тижня.

Ми нікуди не йдемо, як і близько 50 країн, які підтримують Україну

Держсекретар також висловив переконання, що Україна може ефективно тримати оборонні позиції та продовжувати натискати на переваги, отримані в Чорному морі, утримуючи російські сили під загрозою.

Я переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході, вона може посилювати переваги, отримані для себе в Чорному морі... а також тримати російські сили під загрозою, зокрема у Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії