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Блинкен в Киеве подчеркнул, что представляет здесь президента Байдена

Блинкен в Киеве подчеркнул, что представляет здесь президента Байдена

Киев  •  УНН

 • 13457 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время сегодняшнего визита в Киев представляет президента Соединенных Штатов Джо Байдена и хочет подтвердить сильное партнерство между двумя странами. Об этом он сказал перед началом двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Цитата:

"Я счастлив снова вернуться в Украину, я здесь по очень простой причине - представляю президента Байдена. Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами, а также нашу поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу приверженность работе с вами, пока вы укрепляете вашу собственную демократию, выстраиваете институты и боретесь с коррупцией", - сказал Блинкен.

Дополнение

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посещает и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известна в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы.

По расписанию, после переговоров с министром в программе визита Блинкена должно было быть в 10:10 - возложение цветов к мемориалу конфликта на Донбассе в Киеве, а в 10:20 Блинкен должен был встретиться с митрополитом Епифанием в Михайловском монастыре.

После этого - встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая, по плану, должна была начаться в 10:45 и продолжаться около часа.

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