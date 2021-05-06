Блинкен в Киеве подчеркнул, что представляет здесь президента Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время сегодняшнего визита в Киев представляет президента Соединенных Штатов Джо Байдена и хочет подтвердить сильное партнерство между двумя странами. Об этом он сказал перед началом двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.
Цитата:
"Я счастлив снова вернуться в Украину, я здесь по очень простой причине - представляю президента Байдена. Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами, а также нашу поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу приверженность работе с вами, пока вы укрепляете вашу собственную демократию, выстраиваете институты и боретесь с коррупцией", - сказал Блинкен.
Дополнение
Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посещает и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известна в Украине.
6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы.
По расписанию, после переговоров с министром в программе визита Блинкена должно было быть в 10:10 - возложение цветов к мемориалу конфликта на Донбассе в Киеве, а в 10:20 Блинкен должен был встретиться с митрополитом Епифанием в Михайловском монастыре.
После этого - встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая, по плану, должна была начаться в 10:45 и продолжаться около часа.