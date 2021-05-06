Блінкен у Києві наголосив, що представляє тут президента Байдена

Цитата:

“Я щасливий знову повернутись в Україну, я тут із дуже простої причини — представляю президента Байдена. Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими двома країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальній цілісності і незалежності, засвідчити нашу відданість роботі з вами, доки ви зміцнюєте вашу власну демократію, вибудовуєте інституції і боретесь із корупцією”, — сказав Блінкен.

Доповнення

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

6 травня зранку Блінкен вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи.

За розкладом, після переговорів з міністром у програмі візиту Блінкена мало бути о 10:10 — покладання квітів до меморіалу конфлікту на Донбасі у Києві, а о 10:20 Блінкен мав зустрітися з митрополитом Епіфанієм у Михайлівському монастирі.

Після цього — зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським, яка, за планом, повинна була розпочатися о 10:45 і тривати близько години.