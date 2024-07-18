Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Соединенные Штаты остаются приверженными привлечению россии к ответственности за военные преступления, совершенные во время ее войны против Украины, и подтвердили приверженность восстановлению справедливости для пассажиров рейса MH17, который десять лет назад был сбит на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, распространенном 17 июля, пишет УНН.

Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность восстановлению справедливости в отношении пассажиров рейса MH17, жизни которых были бессмысленно оборваны. В 2022 году Окружной суд Гааги признал виновными трех членов российских прокси-сил на востоке Украины за их роль в сбивании самолета. Хотя это важный шаг, впереди еще много работы, чтобы гарантировать, что все ответственные за сбивание MH17 будут привлечены к ответственности и достигнута определенная мера справедливости для тех 298 невинных пассажиров и экипажа, которые потеряли жизнь 17 июля 2014 года - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США при этом отметил, что "поминовение десятой годовщины этой трагедии происходит в тени агрессивной войны россии против Украины, которая продолжает наносить жестокий ущерб украинскому народу".

Соединенные Штаты остаются приверженными привлечению россии к ответственности за военные преступления, совершенные во время ее войны против Украины, и поддержке Украины в защите ее территории - подчеркнул Блинкен.

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