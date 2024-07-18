Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

  •  103509 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 118 боестолкновений. Враг был активным на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте произошло 118 боестолкновений. Враг был активным на Покровском и Торецком направлениях

  •  86817 просмотра
Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

  •  70240 просмотра
В захваченном Севастополе прогремели взрывы

В захваченном Севастополе прогремели взрывы

  •  63166 просмотра
Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

  •  49336 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  133166 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  136187 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  149682 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  144522 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  187121 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

  •  23076 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  111363 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

16 июля 2024, 16:12  •  103662 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  107897 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  106703 просмотра
Актуальное
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 06:35  •  2735 просмотра

Read in English

США в заявлении к годовщине сбития MH17 подтвердили стремление привлечь рф к ответственности за военные преступления в Украине. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность справедливости для жертв и поддержке Украины.

Соединенные Штаты остаются приверженными привлечению россии к ответственности за военные преступления, совершенные во время ее войны против Украины, и подтвердили приверженность восстановлению справедливости для пассажиров рейса MH17, который десять лет назад был сбит на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, распространенном 17 июля, пишет УНН.

Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность восстановлению справедливости в отношении пассажиров рейса MH17, жизни которых были бессмысленно оборваны. В 2022 году Окружной суд Гааги признал виновными трех членов российских прокси-сил на востоке Украины за их роль в сбивании самолета. Хотя это важный шаг, впереди еще много работы, чтобы гарантировать, что все ответственные за сбивание MH17 будут привлечены к ответственности и достигнута определенная мера справедливости для тех 298 невинных пассажиров и экипажа, которые потеряли жизнь 17 июля 2014 года

- говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США при этом отметил, что "поминовение десятой годовщины этой трагедии происходит в тени агрессивной войны россии против Украины, которая продолжает наносить жестокий ущерб украинскому народу".

Соединенные Штаты остаются приверженными привлечению россии к ответственности за военные преступления, совершенные во время ее войны против Украины, и поддержке Украины в защите ее территории

- подчеркнул Блинкен.

10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС17 июля 2024, 08:05 • 81094 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
gaagaГаага
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
  •  105401 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
  •  133166 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Эксклюзив
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
  •  106731 просмотра

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Эксклюзив
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
  •  136187 просмотра

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Эксклюзив
Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования
  •  71784 просмотра

Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования

Эксклюзив
Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
  •  100699 просмотра

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
  •  144521 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
  •  88892 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
16 июля 2024, 11:57  •  124573 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
16 июля 2024, 11:23  •  123126 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Популярные

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

  •  49336 просмотра
В захваченном Севастополе прогремели взрывы

В захваченном Севастополе прогремели взрывы

  •  63166 просмотра
Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

  •  70240 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 118 боестолкновений. Враг был активным на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте произошло 118 боестолкновений. Враг был активным на Покровском и Торецком направлениях

  •  86817 просмотра
В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

  •  103509 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  133166 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  136187 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  149682 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  144522 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  187121 просмотра

Война

россияне ночью и утром 11 раз обстреляли Сумскую область: ударили дронам, стреляли из минометов и артиллерии

россияне ночью и утром 11 раз обстреляли Сумскую область: ударили дронам, стреляли из минометов и артиллерии

  •  1514 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  2842 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 23 человека

Атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 23 человека

  •  7908 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  16071 просмотра
В Харьковской области ударом рф задело полицейское авто, ночная атака КАБом унесла жизнь женщины

В Харьковской области ударом рф задело полицейское авто, ночная атака КАБом унесла жизнь женщины

  •  11106 просмотра

политика

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  2842 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  16071 просмотра
Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

  •  49320 просмотра
В захваченном Севастополе прогремели взрывы

В захваченном Севастополе прогремели взрывы

  •  63150 просмотра
Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

  •  70222 просмотра

Война

россияне ночью и утром 11 раз обстреляли Сумскую область: ударили дронам, стреляли из минометов и артиллерии

россияне ночью и утром 11 раз обстреляли Сумскую область: ударили дронам, стреляли из минометов и артиллерии

  •  1514 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  2842 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 23 человека

Атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 23 человека

  •  7908 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  16071 просмотра
В Харьковской области ударом рф задело полицейское авто, ночная атака КАБом унесла жизнь женщины

В Харьковской области ударом рф задело полицейское авто, ночная атака КАБом унесла жизнь женщины

  •  11106 просмотра

политика

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  2842 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  16071 просмотра
Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

  •  49320 просмотра
В захваченном Севастополе прогремели взрывы

В захваченном Севастополе прогремели взрывы

  •  63150 просмотра
Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

  •  70222 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  108996 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  117113 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  145091 просмотра

Экономика

Курс валют на 18 июля: гривна продолжает девальвировать

Курс валют на 18 июля: гривна продолжает девальвировать

  •  3629 просмотра
Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

  •  106358 просмотра
Наличности в обращении с начала года увеличилось на 36,5 млрд гривен - НБУ

Наличности в обращении с начала года увеличилось на 36,5 млрд гривен - НБУ

  •  28248 просмотра
Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

  •  104703 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

  •  25437 просмотра

Киев

Атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 23 человека

Атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 23 человека

  •  7908 просмотра
В небе над Украиной ночью сбиты все из 16 "шахедов" и две из трех ракет

В небе над Украиной ночью сбиты все из 16 "шахедов" и две из трех ракет

  •  17701 просмотра
В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет

В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет

  •  28062 просмотра
На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с

На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с

  •  15065 просмотра
В Киеве спасли мужчину с диабетом из заблокированного лифта

В Киеве спасли мужчину с диабетом из заблокированного лифта

  •  16647 просмотра