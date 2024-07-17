Сегодня исполняется ровно десять лет с момента крушения самолета Малайзийских авиалиний MH17. Евросоюз опубликовал заявление, в котором призвал рф взять ответственность и сотрудничать в отправлении правосудия.

Пишет УНН со ссылкой на The European Council.

По случаю 10-й годовщины со дня крушения рейса MH17 Malaysia Airlines, в Европейском союзе напомнили о доказательствах, представленных в Окружном суде Нидерландов, которые были переданы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

(Факты) убедительно доказывают, что зенитно-ракетный комплекс БУК, использованный для сбития рейса MH17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам Российской Федерации. Никакая российская дезинформационная операция не сможет отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом. – говорится в заявлении Высокого представителя от имени Европейского Союза.

В заявлении говорится о следующем:

Украина: Заявление Высокого представителя от имени Европейского союза по случаю 10-й годовщины со дня крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

17 июля мы чтим память 298 невинных людей, в том числе 80 детей, 17 национальностей, которые погибли в результате крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines десять лет назад. Десятилетняя память связана с болезненными воспоминаниями. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и подотчетности в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166.

17 ноября 2022 года окружной суд Гааги приговорил трех человек к пожизненному заключению за их роль в сбитии рейса MH17. Европейский союз подчеркивает, что доказательства, представленные Совместной следственной группой в ходе разбирательства в Окружном суде Нидерландов, а также переданные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), убедительно доказывают, что зенитно-ракетный комплекс БУК, использованный для сбития рейса MH17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам Российской Федерации. Никакая российская дезинформационная операция не сможет отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом.

Европейский Союз повторяет свой призыв к Российской Федерации взять на себя ответственность за эту трагедию и полностью сотрудничать в отправлении правосудия.

Европейский Союз принимает к сведению разбирательства, инициированные Нидерландами против Российской Федерации в ЕСПЧ, а также разбирательства, инициированные Австралией и Нидерландами в Совете ИКАО, которые являются важными шагами на пути к достижению истины, справедливости и ответственности.

Напомним

17 июля 2014 года в небе над Донбассом, где на тот момент уже шли боевые действия между сепаратистами, которых поддерживает рф и защитниками Украины, ракета попала в "Боинг", следовавший рейсом MH17. Никто из 298 человек на борту не выжил. В ноябре 2022 года суд в Гааге приговорил граждан рф Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко - к пожизненному заключению за их роль в крушении малайзийского Boeing 777. Согласно заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, представленные в ходе разбирательства доказательства "совершенно ясно показывают, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", использованный для сбития рейса MH17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам Российской Федерации".

Дополнение

Сегодня у памятника в Вийфхюйзене (Нидерланды) почтят память о катастрофе MH17. Во время церемонии будет объявлена двухминутная минута молчания в память о погибших.

По согласованию с организацией Stichting Nabestaanden MH17 было принято решение временно прекратить воздушное движение на близлежащем Польдербаане аэропорта Схипхол с 15:00 до 15:45, чтобы обеспечить проведение памятной церемонии, пишет 112nieuws.

На церемонии присутствуют король Виллем-Александр и премьер-министр Дик Схуф, премьер-министр выступит с речью.

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