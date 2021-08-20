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Блинкен обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане: готовят саммит Альянса

Киев  •  УНН

 • 13526 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и посвященную этой теме онлайн-встречу министров иностранных дел альянса, которая состоится 20 августа. Об этом сообщили в четверг в Госдепартаменте, передает УНН.

Цитата

“Эта встреча соберет союзников для обсуждения событий в Афганистане и усилий НАТО по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации <...>. Госсекретарь и генсек подчеркнули, что тесная координация с нашими союзниками и партнерами имеет важнейшее значение в этом деле, а также в планировании дальнейшего пути НАТО <...> (по) Афганистану”, — говорится в сообщении.

Напомним

18 августа Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения общей стратегии в сложившейся ситуации в Афганистане.

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