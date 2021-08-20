Блінкен обговорив з генсеком НАТО ситуацію в Афганістані: готують саміт Альянсу

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"Ця зустріч збере союзників для обговорення подій в Афганістані і зусиль НАТО щодо забезпечення безпечної та впорядкованої евакуації <...>. Держсекретар і генсек підкреслили, що тісна координація з нашими союзниками і партнерами має найважливіше значення в цій справі, а також в плануванні подальшого шляхи НАТО <...> (щодо) Афганістану", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо

18 серпня Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови домовилися про організацію на наступному тижні віртуального саміту G7 для обговорення спільної стратегії в ситуації, що виникла в Афганістані.