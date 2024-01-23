Благотворители помогли военному из Черкасской области завоевать статус "инвалид войны"
Киев • УНН
Благотворители помогли военнослужащему Сергею Шнудеру получить статус "инвалида войны" - собрали весь пакет необходимых документов для медико-социальной экспертной комиссии.
Общественная организация "Чужих бед не бывает" помогла военному Сергею Шнудеру из Яснозерья, что в Черкасской области, завоевать статус "инвалид войны". Об этом сообщает благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.
Детали
45-летний Шнудер был демобилизован с фронта из-за ранения и контузии в конце 2023 года. В мае прошлого года в нескольких метрах от него ударила вражеская авиаракета. Из-за ударной волны Сергея отбросило на несколько метров. С осколками в голове и ноге его эвакуировали в госпиталь. Долгое время врачи восстанавливали здоровье защитника. Сложностей добавляли и больные легкие, часть которых Сергею удалили еще в мирное время, и которые в военных условиях пострадали от сырости. После демобилизации, из-за отсутствия необходимого пакета документов, Сергею дали 3 группу инвалидности общего заболевания. Чтобы завоевать статус "инвалида войны", который дает право на компенсацию коммунальных услуг и значительно более высокую пенсию, на помощь ему пришла ОО "Чужих бед не бывает", которую поддерживает благотворительный фонд "МХП-Громаді". Эта организация поддерживает ветеранов на Черкасщине: в этом случае они собрали весь пакет необходимых документов для медико-социальной экспертной комиссии.
"С такими задачами справиться самостоятельно Сергею было не под силу: сказывается контузия, наваливаются бытовые проблемы, отсутствие работы. Ко всему дом, в котором не жила семья во время полномасштабной войны, был ограблен: вырезаны трубы, нарушена система отопления, развалена мебель. ОО "Чужих бед не бывает" помогли обновить договор с газовой службой и восстановить газоснабжение. Жизнь продолжается. Она не обещает быть идеальной. Однако благодаря добрым сердцам становится чуточку легче. Надеемся, семья Сергея - а это дочь, жена, мать, 7 котов, щенок и 2 шиншиллы - это чувствует", - рассказали в "МХП-Громаді".
Справка
"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Благотворители помогли военному из Черкасской области завоевать статус "инвалид войны"
Благотворители помогли военнослужащему Сергею Шнудеру получить статус "инвалида войны" - собрали весь пакет необходимых документов для медико-социальной экспертной комиссии.
Россияне атаковали село на Херсонщине: погибли два человека
Российские войска совершили воздушный налет на село Саблуковка в Херсонской области, в результате чего погибло два человека. Атака была направлена на жилой дом, вызвав его полное разрушение.
Стали известны номинанты на Оскар-2024: лидируют "Оппенгеймер" Нолана и "Бедные создания" Лантимоса
Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2024 года, среди которых лидирует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с 13 номинациями, за ним следует "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта.
Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления
По сообщениям, накануне выборов в россии оккупанты усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных украинских территориях. Несмотря на низкие темпы выдачи паспортов, россияне все еще позволяют голосовать по украинским паспортам.
Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле
Юсов отметил, что все "инциденты" (хлопок, грохот, неопознанные летающие объекты), которые случаются на территории рф, случаются исключительно с военным объектами, которые задействованы в войне против Украины.
Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени
Компании "Укрэнерго" предупредила украинцев о мошеннических сообщениях, которые рассылаются якобы от ее имени. В компании призвали граждан не реагировать на такие сообщения.
Зеленский встретился с президентом Европейской народной партии: говорили о евроинтеграции и безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем группы Европейской народной партии Европейского парламента Манфредом Вебером, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции и ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал Вебера об ожиданиях Украины от будущего Европейского Совета, в частности относительно разблокирования 50 миллиардов евро помощи Украине.
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
Генеральный секретарь Совета Европы сослалась на комитет Lanzarote, который попросил россию отчитаться о ситуации с похищенными детьми. И добавила, что россия не сотрудничает с комитетом.
Атака рф на Харьков: количество погибших возросло до 7 человек
Российская атака на Харьков, Украина, привела к гибели семи человек, еще 23, в том числе трое детей, были госпитализированы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что поисковые работы продолжаются.
Украинские разработчики создали два окопных РЭБа, которые глушат российские FPV-дроны
Украинские разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы, которая выводит из строя российские беспилотники FPV, генерируя белый шум в радиочастотном диапазоне 850-940 МГц, в результате чего они теряют связь с оператором и становятся неуправляемыми.