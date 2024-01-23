Благотворители помогли военному из Черкасской области завоевать статус "инвалид войны"

Общественная организация "Чужих бед не бывает" помогла военному Сергею Шнудеру из Яснозерья, что в Черкасской области, завоевать статус "инвалид войны". Об этом сообщает благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

45-летний Шнудер был демобилизован с фронта из-за ранения и контузии в конце 2023 года. В мае прошлого года в нескольких метрах от него ударила вражеская авиаракета. Из-за ударной волны Сергея отбросило на несколько метров. С осколками в голове и ноге его эвакуировали в госпиталь. Долгое время врачи восстанавливали здоровье защитника. Сложностей добавляли и больные легкие, часть которых Сергею удалили еще в мирное время, и которые в военных условиях пострадали от сырости. После демобилизации, из-за отсутствия необходимого пакета документов, Сергею дали 3 группу инвалидности общего заболевания. Чтобы завоевать статус "инвалида войны", который дает право на компенсацию коммунальных услуг и значительно более высокую пенсию, на помощь ему пришла ОО "Чужих бед не бывает", которую поддерживает благотворительный фонд "МХП-Громаді". Эта организация поддерживает ветеранов на Черкасщине: в этом случае они собрали весь пакет необходимых документов для медико-социальной экспертной комиссии.

"С такими задачами справиться самостоятельно Сергею было не под силу: сказывается контузия, наваливаются бытовые проблемы, отсутствие работы. Ко всему дом, в котором не жила семья во время полномасштабной войны, был ограблен: вырезаны трубы, нарушена система отопления, развалена мебель. ОО "Чужих бед не бывает" помогли обновить договор с газовой службой и восстановить газоснабжение. Жизнь продолжается. Она не обещает быть идеальной. Однако благодаря добрым сердцам становится чуточку легче. Надеемся, семья Сергея - а это дочь, жена, мать, 7 котов, щенок и 2 шиншиллы - это чувствует", - рассказали в "МХП-Громаді".

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.