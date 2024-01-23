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Благодійники допомогли військовому з Черкащини вибороти статус "інвалід війни"

Благодійники допомогли військовому з Черкащини вибороти статус "інвалід війни"

Київ • УНН

 • 26568 перегляди

Благодійники допомогли військовослужбовцю Сергію Шнудеру отримати статус "інваліда війни" - зібрали весь пакет необхідних документів для медико-соціальної експертної комісії.

Громадська організація "Чужих бід не буває" допомогла військовому Сергію Шнудеру із Яснозірʼя, що на Черкащині, вибороти статус "інвалід війни". Про це повідомляє благодійний фонд "МХП-Громаді",  передає УНН.

Деталі

45-річний Шнудер був демобілізований з фронту через поранення та контузію наприкінці 2023 року. Торік у травні в кількох метрах від нього вдарила ворожа авіаракета. Через ударну хвилю Сергія відкинуло на кілька метрів. З осколками в голові і нозі його евакуювали до госпіталю. Тривалий час лікарі відновлювали здоров’я захисника. Складнощів додавали й хворі легені, частину яких Сергію видалили ще за мирних часів, і які в військових умовах постраждали від сирості. Після демобілізації, через відсутність необхідного пакету документів, Сергієві дали 3 групу інвалідності загального захворювання. Щоб вибороти статус "інваліда війни", який дає право на компенсацію комунальних послуг та значно вищу пенсію, на допомогу йому прийшла ГО "Чужих бід не буває", яку підтримує благодійний фонд "МХП-Громаді". Ця організація підтримує ветеранів на Черкащині: в цьому випадку вони зібрали весь пакет необхідних документів для медико-соціальної експертної комісії.

"З такими задачами впоратися самотужки Сергію було не до снаги: взнаки дається контузія, навалюються побутові проблеми, відсутність роботи. До всього будинок, в якому не жила родина під час повномасштабної війни, був пограбований: вирізані труби, порушена система опалення, розвалені меблі. ГО "Чужих бід не буває" допомогли оновити договір з газовою службою і відновити газопостачання. Життя триває. Воно не обіцяє бути ідеальним. Проте завдяки добрим серцям стає трішки легшим. Сподіваємося, родина Сергія - а це донька, дружина, мати, 7 котів, цуцик і 2 шиншили - це відчуває", - розповіли в "МХП-Громаді".

Довідка

"МХП - Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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