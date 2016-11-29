Благотворительный фонд разоблачили на схеме ввоза "гуманитарной помощи" в Одессе

Установлено, что один из благотворительных фондов осуществлял ввоз на территорию Украины одежды и обуви под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей и НДС. В дальнейшем указанные товары перевозились как гуманитарная помощь в Одесскую область и реализовывались в сетях магазинов розничной торговли населению за наличные средства как товар "секонд-хенд". При этом указанные операции не отражаются в налоговой и бухгалтерской отчетности организации.

В результате таких противоправных действий государственному бюджету Украины нанесен значительный ущерб в виде непоступления налогов в особо крупных размерах.

При проведении семи санкционированных обысков в местах хранения и реализации товара обнаружены и изъяты черновые документы бухгалтерского и налогового учета, 300 тыс. грн наличными и товарно-материальные ценности ориентировочной стоимостью почти 51 тыс. грн.