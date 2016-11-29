Благотворительный фонд разоблачили на схеме ввоза "гуманитарной помощи" в Одессе

$41.170.09
45.030.03
ukru
В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего
13:40 • 4034 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 7034 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 18309 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 49848 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 65482 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 181468 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 104902 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 130942 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159750 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164739 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.9м/с
45%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 97678 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 86623 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 42016 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 84081 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 64959 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 18374 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 49848 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 181468 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 372170 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 369310 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 26474 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 42483 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 104846 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 136765 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 155934 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Благотворительный фонд разоблачили на схеме ввоза "гуманитарной помощи" в Одессе

Киев • УНН

 • 7238 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили благотворительный фонд на схеме уклонения от уплаты налогов путем ввоза в Украину товаров под видом гуманитарной помощи в Одессе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.

Благотворительный фонд разоблачили на схеме ввоза "гуманитарной помощи" в Одессе

Установлено, что один из благотворительных фондов осуществлял ввоз на территорию Украины одежды и обуви под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей и НДС. В дальнейшем указанные товары перевозились как гуманитарная помощь в Одесскую область и реализовывались в сетях магазинов розничной торговли населению за наличные средства как товар "секонд-хенд". При этом указанные операции не отражаются в налоговой и бухгалтерской отчетности организации.

В результате таких противоправных действий государственному бюджету Украины нанесен значительный ущерб в виде непоступления налогов в особо крупных размерах.

При проведении семи санкционированных обысков в местах хранения и реализации товара обнаружены и изъяты черновые документы бухгалтерского и налогового учета, 300 тыс. грн наличными и товарно-материальные ценности ориентировочной стоимостью почти 51 тыс. грн.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$4,953.75
Tesla
$224.60
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55