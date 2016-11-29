Благодійний фонд викрили на схемі ввозу "гуманітарної допомоги" в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці викрили благодійний фонд на схемі ухилення від сплати податків шляхом ввезення в Україну товарів під виглядом гуманітарної допомоги в Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Встановлено, що один із благодійних фондів здійснював ввезення на територію України одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів та ПДВ. В подальшому вказані товари перевозились як гуманітарна допомога до Одеської області та реалізуються в мережах магазинів роздрібної торгівлі населенню за готівкові кошти як товар “секонд—хенд”. При цьому вказані операції не відображаються в податковій та бухгалтерській звітності організації.
В результаті таких протиправних дій державному бюджету України нанесено значних збитків у вигляді ненадходження податків в особо великих розмірах.
Під час проведення семи санкціонованих обшуків у місцях зберігання та реалізації товару виявлено та вилучено чорнові документи бухгалтерського та податкового обліку, 300 тис. грн готівкою та товарно-матеріальні цінності орієнтовною вартістю майже 51 тис. грн.