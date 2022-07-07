Благотворители задонатили почти 1,7 млрд грн украинской армии – НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. На специальный счет для помощи украинской армии поступило почти 1,7 млрд. грн. Об этом отчитались в пресс-службе Национального банка Украины, пишет УНН.
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«Есть приятная новость о пополнении нашего специального счета для помощи армии. Вчера благотворители задонатили украинским защитникам сумму в иностранной валюте, которая в эквиваленте составляет около 1,7 млрд грн. Благодаря их неравнодушию остаток на счету по состоянию на 7 июля превышает 1,9 млрд грн», - сообщили в НБУ.
Детали
По информации пресс-службы, всего со дня открытия спецсчета на него поступило более 19,6 млрд грн в эквиваленте, из них более 17,6 млрд грн Национальный банк уже перечислил на нужды военных.
Также продолжают поступать донаты и на счет для гуманитарных нужд. На сегодняшний день остаток на нем составляет более 99 млн грн.
В целом Министерство социальной политики Украины, которое является получателем и распорядителем средств счета, уже перечислило из него более 511 млн грн для гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф, сообщил Нацбанк.
Напомним
За три дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, чего хватило бы на приобретение четырех БПЛА "Байрактар" TB2.
Тем не менее, военная компания "Baykar", тронутая поступком, отказалась брать деньги за "Байракторы", вместо этого предоставит их Украине бесплатно.