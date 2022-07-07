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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Благодійники задонатили майже 1,7 млрд грн українській армії – НБУ

Благодійники задонатили майже 1,7 млрд грн українській армії – НБУ

Київ • УНН

 • 103755 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. На спеціальний рахунок для допомоги українській армії надійшло майже 1,7 млрд грн. Про це відзвітували в пресслужбі Національного банку України, пише УНН.

Цитата

«Маємо приємну новину про поповнення нашого спеціального рахунку для допомоги армії. Учора благодійники задонатили українським захисникам суму в іноземній валюті, яка в еквіваленті становить майже 1,7 млрд грн. Завдяки їхній небайдужості залишок на рахунку станом на 7 липня перевищує 1,9 млрд грн», - повідомили в НБУ.

Деталі

За інформацією пресслужби, усього з дня відкриття спецрахунку на нього надійшло понад 19,6 млрд грн в еквіваленті, з них понад 17,6 млрд грн Національний банк вже перерахував на потреби військових.

Також продовжують надходили донати й на рахунок для гуманітарних потреб. На сьогодні залишок на ньому становить понад 99 млн грн.

Загалом Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів рахунку, вже перерахувало з нього понад 511 млн грн для гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф, повідомив Нацбанк.

Нагадаємо

За три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, чого вистачило б на придбання чотирьох БПЛА "Байрактар" TB2.

Проте, військова компанія "Baykar", зворушена вчинком, відмовилася брати гроші за "Байрактари", натомість нададуть їх Україні безкоштовно.

Українські Національні Новини

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