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Благотворительная кампания "Путь к Победе" от "Авроры" и "UNITED24" помогла закрыть сбор Марка Хэмилла на радиоуправляемые дроны для ВСУ

Благотворительная кампания "Путь к Победе" от "Авроры" и "UNITED24" помогла закрыть сбор Марка Хэмилла на радиоуправляемые дроны для ВСУ

Киев • УНН

 • 993629 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. С февраля по апрель 2023 года во всеукраинской сети мультимаркетов «Аврора» продолжалась благотворительная кампания «Путь к Победе». Вместе с клиентами «Аврора» собрала 5 млн грн и добавила от себя еще 6,2 млн грн, чтобы хватило на приобретение 2 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun.

Чтобы присоединиться к сбору достаточно было покупать патриотические комиксы, фишки и тубусы для их хранения. Вся прибыль от продажи этих акционных товаров сейчас перечислена на закупку беспилотников в рамках проекта «Армия дронов». Идея и механика акции «Путь к Победе» была создана и внедрена благодаря поддержке компании «Art Nation Loyalty».

В целом компания «Аврора» перечислила через официальную фандрейзинговую платформу Украины «UNITED24» 11,2 млн грн. Эти средства помогли закрыть масштабный сбор Марка Хэмилла — исполнителя роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны» — на разведывательные дроны для украинских защитников.

Проект смог объединить людей и получил множество положительных отзывов от украинцев. В 10 рисованных историях, изображенных в комиксах, освещены героические подвиги защитников в начале полномасштабного вторжения: об острове Змеиный, легендарном Призраке Киева, крепости «Азовсталь», операторах дронов и других.

Поддержали благотворительную инициативу и украинские звезды – Оля Полякова, POSITIFF и Анна Тринчер записали одноименную песню «Шлях до Перемоги».

Сеть мультимаркетов «Аврора» в своих соцсетях поблагодарила клиентов и партнеров, благодаря чьей поддержке удалось реализовать такой масштабный благотворительный проект. В частности брендам «Videx» и «Panasonic», а также звездам, с помощью которых об акции узнали в каждом уголке Украины.

О нас:

«Аврора» – украинская сеть магазинов низких цен, основанная на Полтавщине в 2011 году. По состоянию на конец 2022 года сеть насчитывает более 800 магазинов, представленных в каждом регионе Украины. Ритейлер работает в формате one dollar store. В военное время активно поддерживает украинцев самыми необходимыми товарами по доступным ценам.

Официальная фандрейзинговая платформа Украины.
Ее идея: объединить мир вокруг помощи Украине. Чтобы защищать, спасать жизни и восстанавливать.
Создана для сотрудничества с благотворительными фондами, партнерами, донорами и публичными лицами во всем мире.
Цель — построить эффективную работу, которая приблизит победу Украины.

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