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Благодійна кампанія «Шлях до Перемоги» від «Аврори» та «UNITED24» допомогла закрити збір Марка Гемілла на розвідувальні дрони для ЗСУ

Київ • УНН

 • 993630 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. З лютого по квітень 2023 року у всеукраїнській мережі мультимаркетів «Аврора» тривала благодійна кампанія «Шлях до Перемоги». Разом із клієнтами «Аврора» зібрала 5 млн грн та додала від себе ще 6,2 млн грн, щоб вистачило на придбання 2 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun.

Щоб долучитися до збору достатньо було купувати патріотичні комікси, фішки та тубуси для їхнього зберігання. Весь прибуток від продажу цих акційних товарів наразі перераховано на закупівлю безпілотників в межах проєкту «Армія дронів». Ідея та механіка акції «Шлях до Перемоги» була створена та впроваджена завдяки підтримці компанії «Art Nation Loyalty».

Загалом компанія «Аврора» перерахувала через офіційну фандрейзингову платформу України «UNITED24» 11,2 млн грн. Ці кошти допомогли закрити масштабний збір Марка Гемілла — виконавця ролі Люка Скайвокера у кіносазі «Зоряні війни» — на розвідувальні дрони для українських захисників.

Проєкт зміг об’єднати людей та отримав безліч схвальних відгуків від українців. У 10 мальованих історіях, зображених в коміксах, висвітлені героїчні подвиги захисників на початку повномасштабного вторгнення: про острів Зміїний, легендарного Привида Києва, фортецю «Азовсталь», операторів дронів та інші.

Підтримали благодійну ініціативу й українські зірки – Оля Полякова, POSITIFF та Анна Трінчер записали однойменну пісню «Шлях до Перемоги».

Мережа мультимаркетів «Аврора» у своїх соцмережах подякувала клієнтам та партнерам, завдяки чиїй підтримці вдалося реалізувати такий масштабний благодійний проєкт. Зокрема брендам «Videx» та «Panasonic», а також зіркам, за допомогою яких про акцію довідалися в кожному куточку України.

Про нас:

«Аврора» – українська мережа магазинів низьких цін, заснована на Полтавщині у 2011 році. Станом на кінець 2022 року мережа налічує понад 800 магазинів, що представлені в кожному регіоні України. Ритейлер працює у форматі one dollar store. У воєнний час активно підтримує українців найнеобхіднішими товарами за доступними цінами.

Офіційна фандрейзингова платформа України.
Її ідея: об’єднати світ довкола допомоги Україні. Щоб захищати, рятувати життя та відбудовувати.
Створена для співпраці з благодійними фондами, партнерами, донорами та публічними особами у всьому світі.
Мета — побудувати ефективну роботу, яка наблизить перемогу України.

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