Благодатный огонь из Иерусалима будут встречать в аэропорту "Борисполь" в субботу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41639 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102648 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157235 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116791 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116718 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112694 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104372 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107102 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103597 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153818 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Благодатный огонь из Иерусалима будут встречать в аэропорту "Борисполь" в субботу

Благодатный огонь из Иерусалима будут встречать в аэропорту "Борисполь" в субботу

Киев  •  УНН

 • 13206 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В международном аэропорту “Борисполь” 15 апреля состоится встреча Благодатного огня, который доставит из Иерусалима делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр информации УПЦ.

Как отмечается, прибытие делегации ожидается ориентировочно в 19.00 — 20.00.

В зале официальных делегаций аэропорта Благодатный огонь получат священнослужители, которые доставят его в разные епархии УПЦ.

В 23.00 в Киево-Печерской Лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Напомним, 14 апреля, в Великую пятницу, в Иерусалиме впервые состоится миссия под названием “Господним путем в молитве за Украину”. Украинские верующие проведут масштабный крестный ход по Пути Скорби (Via Dolorosa), во время которого будут нести копии 100 чудотворных икон Богородицы со всех уголков Украины.

Как сообщал УНН, видеотрансляция этого события будет проходить на странице Центра информации в Facebook. Трансляции из Иерусалима ведутся в течение Страстной недели и будут продолжаться до Пасхи включительно.

 

 

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