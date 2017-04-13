Благодатный огонь из Иерусалима будут встречать в аэропорту "Борисполь" в субботу

Как отмечается, прибытие делегации ожидается ориентировочно в 19.00 — 20.00.

В зале официальных делегаций аэропорта Благодатный огонь получат священнослужители, которые доставят его в разные епархии УПЦ.

В 23.00 в Киево-Печерской Лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Напомним, 14 апреля, в Великую пятницу, в Иерусалиме впервые состоится миссия под названием “Господним путем в молитве за Украину”. Украинские верующие проведут масштабный крестный ход по Пути Скорби (Via Dolorosa), во время которого будут нести копии 100 чудотворных икон Богородицы со всех уголков Украины.

Как сообщал УНН, видеотрансляция этого события будет проходить на странице Центра информации в Facebook. Трансляции из Иерусалима ведутся в течение Страстной недели и будут продолжаться до Пасхи включительно.