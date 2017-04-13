Благодатний вогонь із Єрусалима зустрічатимуть в аеропорту "Бориспіль" у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 15 квітня відбудеться зустріч Благодатного вогню, який доставить із Єрусалима делегація Української Православної Церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр інформації УПЦ.
Як зазначається, прибуття делегації очікується орієнтовно о 19.00 – 20.00.
У залі офіційних делегацій аеропорту Благодатний вогонь отримають священнослужителі, які доставлять його в різні єпархії УПЦ.
О 23.00 у Києво-Печерській Лаврі Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій роздасть Благодатний вогонь тисячам віруючих, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.
Нагадаємо, 14 квітня, у Велику п’ятницю, в Єрусалимі вперше відбудеться місія під назвою “Господнім шляхом у молитві за Україну”. Українські віряни проведуть масштабну хресну ходу Дорогою Скорботи (Via Dolorosa), під час якої нестимуть копії 100 чудотворних ікон Богородиці з усіх куточків України.
Як повідомляв УНН, відеотрансляція цієї події відбуватиметься на сторінці Центру інформації у Facebook. Трансляції з Єрусалима ведуться протягом Страсного тижня і триватимуть до Великодня включно.