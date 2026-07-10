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Благодаря deep strike за полгода поразили 697 целей в рф - Сырский

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил о поражении 697 целей в рф за полгода средствами Deep Strike. Экономический ущерб врагу оценивается как минимум в 6,1 млрд долларов.

Благодаря deep strike за полгода поразили 697 целей в рф - Сырский

Силы обороны за полгода благодаря Deep Strike поразили 697 целей в рф, а также более 7 тысяч объектов благодаря Middle Strike, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях в пятницу, пишет УНН.

За шесть месяцев средствами Deep Strike поражено 697 целей на территории российской федерации. Прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные врагу, оцениваются как минимум в 6,1 млрд долларов. Эффективно действует и кампания Middle Strike. За этот период поражено 7028 объектов противника

- написал Сырский.

Артиллерия, по его словам, выполнила более 456 тысяч огневых задач. Ракетные войска нанесли более 1140 ударов, авиация Воздушных Сил - более 1100, подразделения поддержки - около 1400.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически разрушила миф о "недосягаемом" российском тыле. По его словам, украинские Силы обороны уже поразили все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы россии, а одним из последних стал Омский НПЗ – крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие рф, расположенное почти в 2500 км от украинской границы.

Во время этой операции была применена новая модификация дальнобойного беспилотника FP-1 производства компании Fire Point. CEO компании Ирина Терех назвала удар историческим, подчеркнув, что Омский НПЗ был одним из двух крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, которые до этого ни разу не подвергались поражению.

Юлия Шрамко

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