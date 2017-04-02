БК "Винницкие Молнии" вырвали победу у ровенской команды
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Баскетбольный клуб "Винницкие Молнии" с минимальным отрывом победил ровенскую команду "Созвездие-ОСДЮШОР", информирует УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.
В первых двух периодах победили винничанки, в других двух преимущество было на стороне "Созвездие-ОСДЮШОР". Матч закончился со счетом 63:60.
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Добавим, сейчас баскетбольный клуб "Винницкие Молнии" на пятой строчке в турнирной таблице. Тогда как соперник расположился на шестом месте.