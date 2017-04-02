БК “Вінницькі Блискавки” вирвали перемогу у рівненської команди
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Баскетбольний клуб “Вінницькі Блискавки” з мінімальним відривом переміг рівненську команду “СУЗІР’Я-ОСДЮШОР”, інформує УНН-Центр з посиланням на ФБУ.
У двох періодах перемогли вінничанки, у інших двох перевага була на боці “СУЗІР’Я-ОСДЮШОР”. Матч закінчився з рахунком 63:60.
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Додамо, зараз баскетбольний клуб “Вінницькі Блискавки” на п’ятій сходинці у турнірній таблиці. Тоді як суперник розташувався на шостій щаблині.