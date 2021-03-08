БК "Прометей" завоевал первый трофей в истории женской команды

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55090 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76185 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110825 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146306 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196302 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193756 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280177 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328679 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157910 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143185 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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БК "Прометей" завоевал первый трофей в истории женской команды

БК "Прометей" завоевал первый трофей в истории женской команды

Киев  •  УНН

 • 17576 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Женская баскетбольная команда "Прометея" получила Кубок Украины в первом сезоне существования. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

Что известно

В финале команда из Каменского победила бердянскую “Чайку” — 112:74.

Детали

Баскетболистки Виктории Большаковой, которые не имеют ни одного поражения в 22-х матчах Суперлиги, мощно выступают и в Кубке. С первых секунд решающего поединка турнира они полностью взяли контроль за игрой.

Уже после первой половины “Прометей” обеспечил 29 очков преимущества. В дальнейшем хозяева уверенно контролировали ход событий. Гости до последнего боролись, но сил было недостаточно, чтобы отыграться.

Самыми в матче стали Кешуан Лашун (29 очков) и Турон Мосби (21).

Примечательно, что “Прометей” завоевал Кубок Украины в первый сезон от создания, а “Чайка” во второй раз подряд уступила в финале турнира.

Дополнение

В прошлом году юердянская команда уступила хозяевам финала в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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