БК "Прометей" виборов перший трофей в історії жіночої команди

Що відомо

У фіналі команда з Кам'янського перемогла бердянську "Чайку" – 112:74.

Деталі

Баскетболістки Вікторії Большакової, які не мають жодної поразки в 22-х матчах Суперліги, потужно виступають і в Кубку. З перших секунд вирішального поєдинку турніру вони повністю взяли контроль за грою.

Уже після першої половини "Прометей" забезпечив 29 очок переваги. Надалі господарі впевнено контролювали перебіг подій. Гості до останнього боролися, але сил було недостатньо, аби відігратися.

Найрезультативнішими в матчі стали Кешуан Лашун (29 очок) та Турон Мосбі (21).

Примітно, що "Прометей" виборов Кубок України в перший сезон від створення, а "Чайка" вдруге поспіль поступилася в фіналі турніру.

Доповнення

Минулого року бердянська команда поступилася господарям фіналу в Рівному.