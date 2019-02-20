БК "Одесса" объявил о кадровых изменениях среди игроков-легионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Клуб Суперлиги “Одесса” усилился американским защитником Девином Мартином, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Ранее 27-летний игрок выступал в Финляндии, Португалии, Ливии, Чили.
В прошлом сезоне в финском “Лахти” американец набирал в среднем 17,3 очка, 8,4 подбора, 2,2 передачи за поединок.
Примечательно, что ранее “Одессу” оставил латвийский защитник Марцис Витолса.
Добавим, одесситы пока имеют 7 побед при 15 поражениях и занимают предпоследнее 7-е место в турнирной таблице Суперлиги.