БК "Одесса" объявил о кадровых изменениях среди игроков-легионеров

Ранее 27-летний игрок выступал в Финляндии, Португалии, Ливии, Чили.

В прошлом сезоне в финском “Лахти” американец набирал в среднем 17,3 очка, 8,4 подбора, 2,2 передачи за поединок.

Примечательно, что ранее “Одессу” оставил латвийский защитник Марцис Витолса.

Добавим, одесситы пока имеют 7 побед при 15 поражениях и занимают предпоследнее 7-е место в турнирной таблице Суперлиги.