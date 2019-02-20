БК "Одеса" оголосив про кадрові зміни серед гравців-легіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Клуб Суперліги “Одеса” підсилився американським захисником Девіном Мартіном, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Раніше 27-річний гравець виступав у Фінляндії, Португалії, Лівії, Чилі.
Минулого сезону в фінському “Лахті” американець набирав у середньому 17,3 очка, 8,4 підбирання, 2,2 передачі за поєдинок.
Примітно, що раніше “Одесу” залишив латвійський захисник Марцис Вітолс.
Додамо, одесити поки мають 7 перемог при 15 поразках і займають передостаннє 7-ме місце в турнірній таблиці Суперліги.