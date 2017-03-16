БК "Николаев" на выезде минимально уступил "Черкасским обезьянам"
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня в черкасском ПС "Строитель" в последнем поединке регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлгы местные "обезьяны" принимали гостей из Николаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Матч активнее начали игроки МБК "Николаев", которые первыми открыли счет, а затем после трехочковых бросков В.Тонченка и попадание с игры Д. Иванов попытались обеспечить стартовый отрыв. Баскетболисты "Черкасских обезьян" старались больше усилий уделять защите и максимальное девьятиочкове оттаивания смогли до конца четверти сократить до двух очков (13:15).
Более чем за три минуты с начала второй четверти команды лишь трижды результативно атаковали на двоих. Только во второй половине периода атака заработала эффективно. В результате гости оторвались от хозяев на 7 очков (8:15).
После большого перерыва игра возобновилась мощной волной атак гостей. Попадание В.Тонченка, Д. Иванов и А.Чемякина увеличили разницу до 13 в пользу николаевцев. Однако хозяев ход не сконфузил. Они ответили рывком 9:0. После нескольких минут "качелей" в конце четверти хозяева дожали гостей. Перед заключительной десятиминуткой счет встречи сравнялся - 45:45 (24:15).
Последнюю четверть хозяева начали трехочковым И.Ткаченко и попаданием С.Дэвис, что обеспечило впервые за поединок черкасчанам лидерство. Благодаря в основном мощным действиям В.Тонченка гости оставались в игре, сравняв счет в середине решающей части игры. Почти за три минуты до конца игрового времени гости потеряли свою атаку, а хозяева вторым темпом дожали, увеличив преимущество до 5 очков. Однако снова вмешался В.Тонченко. Его очередной трехочковый оставил интригу. Но не надолго. А.Кальниченко двумя штрафными вновь увеличил разницу, а у гостей вместо ответ не удалась. Победным аккордом для Черкасс стала атака из-под щита О.Кольченка (22:16).
В итоге БК "Черкасские обезьяны" одержал волевую победу с общим счетом 67:61.
Лучшим игроком матча стал николаевец В.Тоненко, набравший 22 очка. У победителей лучшим стал С.Дэвис с 19 очками.