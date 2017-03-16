БК "Николаев" на выезде минимально уступил "Черкасским обезьянам"

Матч активнее начали игроки МБК "Николаев", которые первыми открыли счет, а затем после трехочковых бросков В.Тонченка и попадание с игры Д. Иванов попытались обеспечить стартовый отрыв. Баскетболисты "Черкасских обезьян" старались больше усилий уделять защите и максимальное девьятиочкове оттаивания смогли до конца четверти сократить до двух очков (13:15).

Более чем за три минуты с начала второй четверти команды лишь трижды результативно атаковали на двоих. Только во второй половине периода атака заработала эффективно. В результате гости оторвались от хозяев на 7 очков (8:15).

После большого перерыва игра возобновилась мощной волной атак гостей. Попадание В.Тонченка, Д. Иванов и А.Чемякина увеличили разницу до 13 в пользу николаевцев. Однако хозяев ход не сконфузил. Они ответили рывком 9:0. После нескольких минут "качелей" в конце четверти хозяева дожали гостей. Перед заключительной десятиминуткой счет встречи сравнялся - 45:45 (24:15).

Последнюю четверть хозяева начали трехочковым И.Ткаченко и попаданием С.Дэвис, что обеспечило впервые за поединок черкасчанам лидерство. Благодаря в основном мощным действиям В.Тонченка гости оставались в игре, сравняв счет в середине решающей части игры. Почти за три минуты до конца игрового времени гости потеряли свою атаку, а хозяева вторым темпом дожали, увеличив преимущество до 5 очков. Однако снова вмешался В.Тонченко. Его очередной трехочковый оставил интригу. Но не надолго. А.Кальниченко двумя штрафными вновь увеличил разницу, а у гостей вместо ответ не удалась. Победным аккордом для Черкасс стала атака из-под щита О.Кольченка (22:16).

В итоге БК "Черкасские обезьяны" одержал волевую победу с общим счетом 67:61.

Лучшим игроком матча стал николаевец В.Тоненко, набравший 22 очка. У победителей лучшим стал С.Дэвис с 19 очками.