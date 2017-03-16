БК "Миколаїв" на виїзді мінімально поступився "Черкаським мавпам"

Матч активніше розпочали гравці МБК "Миколаїв", які першими відкрили рахунок, а згодом після триочкового кидка В.Тонченка та влучання з гри Д.Іванова спробували забезпечити стартовий відрив. Баскетболісти "Черкаських мавп" намагалися більше зусиль приділяти захисту і максимальне дев’ятиочкове відтавання спромоглися до кінця чверті скоротити до двох очок (13:15).

За понад три хвилини з початку другої чверті команди лише тричі результативно атакували на двох. Лише в другій половині періоду атака запрацювала ефективніше. У результаті гості відірвалися від господарів на 7 очок (8:15).

Після великої перерви гра поновилася потужною хвилею атак гостей. Влучання В.Тонченка, Д.Іванова та А.Чемякіна збільшили різницю до 13 на користь миколаївців. Однак господарів такий перебіг не знітив. Вони відповіли ривком 9:0. Після кількох хвилин "гойдалок" наприкінці чверті господарі дотисли гостей. Перед заключною десятихвилинкою рахунок зустрічі зрівнявся – 45:45 (24:15).

Останню чверть господарі почали триочковим І.Ткаченка та влучанням С.Девіса, що забезпечило вперше за поєдинок черкащанам лідерство. Завдяки в основному потужним діям В.Тонченка гості залишалися в грі, зрівнявши рахунок у середині вирішальної частини гри. Майже за три хвилини до кінця ігрового часу гості змарнували свою атаку, а господарі другим темпом дотиснули, збільшивши перевагу до 5 очок. Однак знову втрутився В.Тонченко. Його черговий триочковий залишив інтригу. Та не надовго. А.Кальніченко двома штрафними знову збільшив різницю, а в гостей натомість відповідь не вдалася. Переможним акордом для черкащан стала атака з-під щита О.Кольченка (22:16).

У підсумку БК "Черкаськи мавпи" здобув вольову перемогу із загальним рахунком 67:61.

Кращим гравцем матчу став миколаєвець В.Тоненко, який набрав 22 очки. У переможців кращим став С.Девіс із 19 очками.