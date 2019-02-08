БК "Мемфис" обменял чемпиона мира Газоля в другой клуб НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Центровой “Мемфис Гриззлис” испанец Марк Газоль продолжит карьеру в канадском клубу из НБА “Торонто Рэпторс”, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в своем “Твиттере”, передает УНН.
В последний день трансферного окна НБА “Мемфис” решил отдать одного из своих лидеров. Зато за 34-летнего испанца “Гриззлис” получат защитника Делона Райта, центрового сборной Литвы Йонаса Валачюнаса, легкого форварда Си Джей Майлза, а также пик второго раунда драфта-2024.
Газоль в текущем сезоне набирает 15,7 очка, 8,6 подбора и 4,7 передачи в среднем за матч.
Примечательно, что “Торонто” занимает второе место в Восточной конференции, уступая “Милуоки”, а “Мемфис” — предпоследний на Западе.
Заметим, что Газоль в составе сборной Испании выигрывал чемпионат мира-2006, получил два “серебра” Олимпийских игр (2008, 2012).
Добавим также, Газоль течение 11-летней карьеры в “Мемфисе” трижды попадал на Матчи всех звезд НБА, а также признавался лучшим защитным игроком сезона НБА.