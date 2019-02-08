БК "Мемфіс" обміняв чемпіона світу Газоля в інший клуб НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Центровий "Мемфіс Гріззліс" іспанець Марк Газоль продовжить кар'єру в канадському клубові з НБА "Торонто Репторс", повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі в своєму "Твіттері", передає УНН.
В останній день трансферного вікна НБА "Мемфіс" вирішив віддати одного із своїх лідерів. Натомість за 34-річного іспанця "Гріззліс" отримають захисника Делона Райта, центрового збірної Литви Йонаса Валачюнаса, легкого форварда Сі Джей Майлза, а також пік другого раунду драфту-2024.
Газоль в поточному сезоні набирає 15,7 очка, 8,6 підбирання і 4,7 передачі в середньому за матч.
Примітно, що "Торонто" займає друге місце в Східній конференції, поступаючись "Мілуокі", а "Мемфіс" - передостанній на Заході.
Зауважимо, що Газоль у складі збірної Іспанії вигравав чемпіонат світу-2006, здобував два "срібла" Олімпійських ігор (2008, 2012).
Додамо також, Газоль протягом 11-річної кар'єри в "Мемфісі" тричі потрапляв на Матчі усіх зірок НБА, а також визнавався кращим захисним гравцем сезону НБА.