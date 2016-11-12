БК "Кривбасс" вырвал победу у столичного "Будивельника"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В поединке одних из лидеров Суперлиги Пари-Матч баскетболисты киевского "Будивельника" на паркете "Дворца Спорта" потерпели поражение от БК "Кривбасс" - 60:62, передает корреспондент УНН.
В стартовых двух четвертях коллективы продемонстрировали малорезультативную игру - 19:23. Преимущество криворожан в первой половине сохранялась до 38 минуты поединка, именно тогда "строители" вышли вперед 60:59 благодаря слэм-датчанку Генри Дугата и результативному броску защитника сборной Украины Руслана Отверченко. Несмотря на это гости лидировали 62:60 и за 2 секунды до конца основного времени центровой киевлян Михаил Анисимов допустил промах из-под кольца "Кривбасса".
У победителей лидером по набранным очкам стал баскетболист сборной Украины Дмитрий Глебов - 17 + 5 подборов, 12 баллов добавил Игорь Бояркин. За киевлян 13 пунктами отметился Сергей Горбенко, 10 добавил Руслан Отверченко.
Примечательно, что встречу из-за травм пропускали центровой "Будивельника" Келвин Годфри и форвард Артур Дроздов, у "Кривбасса" - защитник Сергей Попов.
Напомним, что "Будивельник" после 12 сыгранных поединков имеет 8 побед при 4 проигрышах, у "Кривбасса" на 2 проведенных матча меньше - 7:3.