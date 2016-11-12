БК "Кривбас" вирвав перемогу у столичного "Будівельника"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У поєдинку одних із лідерів Суперліги Парі-Матч баскетболісти київського "Будівельника" на паркеті "Палацу Спорту" зазнали поразки від БК "Кривбас" – 60:62, передає кореспондент УНН.
У стартових двох чвертях колективи продемонстрували малорезультативну гру – 19:23. Перевага криворіжців у першій половині зберігалася до 38 хвилини поєдинку, саме тоді "будівельники" вийшли вперед 60:59 завдяки слем-данку Генрі Дугата та результативному кидку захисника збірної України Руслана Отверченка. Попри це гості лідирували 62:60 і за 2 секунди до завершення основного часу центровий киян Михайло Анісімов припустився промаху з-під кільця "Кривбасу".
У переможців лідером за набраними очками став баскетболіст збірної України Дмитро Глєбов – 17 + 5 підбирань, 12 балів додав Ігор Бояркін. За киян 13 пунктами відзначився Сергій Горбенко, 10 додав Руслан Отверченко.
Примітно, що зустріч через травми пропускали центровий "Будівельника" Келвін Годфрі та форвард Артур Дроздов, у "Кривбаса" – захисник Сергій Попов.
Нагадаємо, що "Будівельник" після 12 зіграних поєдинків має 8 перемог при 4 програшах, у "Кривбаса" на 2 проведені матчі менше – 7:3.