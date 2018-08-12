БК "Киев-Баскет" усилился чемпионом Финляндии

В прошлом сезоне Мангано выступал за финский клуб "Карху". В 40 матчах он набирал в среднем 17 очков, 8,7 подбора и 1,3 передачи за поединок.

Также американец стал чемпионом внутреннего чемпионата, помог в финальной серии обыграть БК "Вилпас" 4:2.

Заметим, что за годы карьеры американец выступал в NCAA, Японии, ОАЭ, Бельгии, Румынии, Германии.

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