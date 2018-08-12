БК "Киев-Баскет" усилился чемпионом Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Столичный новичок Суперлиги по баскетболу "Киев-Баскет" заключил соглашение с 28-летним американским форвардом Грегом Мангано. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
В прошлом сезоне Мангано выступал за финский клуб "Карху". В 40 матчах он набирал в среднем 17 очков, 8,7 подбора и 1,3 передачи за поединок.
Также американец стал чемпионом внутреннего чемпионата, помог в финальной серии обыграть БК "Вилпас" 4:2.
Заметим, что за годы карьеры американец выступал в NCAA, Японии, ОАЭ, Бельгии, Румынии, Германии.
Как сообщал УНН, определились все участники будущего чемпионата Украины по баскетболу.