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БК "Киев-Баскет" усилился чемпионом Финляндии

Киев • УНН

 • 10019 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Столичный новичок Суперлиги по баскетболу "Киев-Баскет" заключил соглашение с 28-летним американским форвардом Грегом Мангано. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

БК "Киев-Баскет" усилился чемпионом Финляндии

В прошлом сезоне Мангано выступал за финский клуб "Карху". В 40 матчах он набирал в среднем 17 очков, 8,7 подбора и 1,3 передачи за поединок.

Также американец стал чемпионом внутреннего чемпионата, помог в финальной серии обыграть БК "Вилпас" 4:2.
Заметим, что за годы карьеры американец выступал в NCAA, Японии, ОАЭ, Бельгии, Румынии, Германии.

Как сообщал УНН, определились все участники будущего чемпионата Украины по баскетболу.

Украинские Национальные Новости

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