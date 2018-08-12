БК “Київ-Баскет” підсилився чемпіоном Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Столичний новачок Суперліги з баскетболу “Київ-Баскет” уклав угоду з 28-річним американським форвардом Грегом Мангано. Про це повідомляє Федерація баскетболу України, передає УНН.
Минулого сезону Мангано виступав за фінський клуб “Карху”. У 40 матчах він набирав у середньому 17 очок, 8,7 підбирання та 1,3 передачі за поєдинок.
Також американець став чемпіоном внутрішнього чемпіонату, допомігши у фінальній серії обіграти БК “Вілпас” 4:2.
Зауважимо, що за роки кар’єри американець виступав у NCAA, Японії, ОАЕ, Бельгії, Румунії, Німеччині.
Як повідомляв УНН, визначились усі учасники майбутнього чемпіонату України з баскетболу.