БК "Киев-Баскет" победил "Химик" в центральной игре Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На паркете ДС “Венето” в Киеве состоялся поединок Суперлиги по баскетболу между “Киев-Баскет” и “Химик”, передает корреспондент УНН.
В начале второй четверти рывок Вячеслава Петрова позволил хозяевам вырваться вперед — 26:20. После этого дальние попадания Пустозвонова и Шеперда и быстрый проход американца, позволили киевлянам оторваться еще на более комфортное преимущество — 36:22.
На большой перерыв команды ушли при 17 очков преимущества столичного коллектива, которые превратились в 35 по итогам матча — 91:56.
Шеперд у победителей набрал 16 очков, Павел, Близнюк и Петров по 12.
Примечательно, что в турнирной таблице киевляне имеют 6 выигрышей при 3 поражениях, а “Химик” остался с 6 выигрышами, но при 4 поражениях.