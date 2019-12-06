БК "Київ-Баскет" переміг "Хімік" у центральній грі Суперліги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На паркеті ПС "Венето" у Києві відбувся поєдинок Суперліги з баскетболу між "Київ-Баскетом" та южненським "Хіміком", передає кореспондент УНН.

На початку другої чверті ривок В’ячеслава Петрова дозволив господарям вирватися вперед — 26:20. Після цього дальні влучання Пустозвонова і Шеперда та швидкий прохід американця, дозволили киянам відірватися ще на більш комфортну перевагу — 36:22.

На велику перерву команди пішли за 17 очок переваги столичного колективу, які перетворилися в +35 за підсумками матчу — 91:56.

Шеперд у переможців набрав 16 очок, Павло, Близнюк і Петров по 12.

Примітно, що в турнірній таблиці кияни мають 6 виграшів при 3 поразках, а “Хімік” залишився з 6 виграшами, але при 4 поразках.

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