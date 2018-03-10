БК "Днепр" во второй раз подряд стал обладателем Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В СК “Локомотив” в Харькове состоялся финальный поединок Кубка Украины по мужскому баскетболу между “Химик” и “Днепром”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу днепрян.
“Химик” с первых минут смог поддержать заданный “Днепром” темп и держалась команда Степановского до тех пор, пока силы не закончились.
“Днепр” контролировал ход поединка и уже в первой половине наиграл на 8-очковое преимущество. Разрыв в счете мог быть и больше, но у днепрян были проблемы с фолами и номинальные хозяева неплохо так подбирали очков с линии штрафного броска. В итоге первую половину выиграла команда из “Днепра” 37:34.
Первые полторы минуты второй половины и “Днепр” получил уже “+10”. Такой спурт заставил Степановского брать тайм-аут. Южненцы подобрались к хозяевам во многом благодаря усилиям Петрова и Колтер, которые были главными лидерами “Химика”.
Но у “Днепра” были свои лидеры. Глебов начал с места в карьер, проведя шикарную первую половину и не затерявшись во второй. Тимофеенко с Мишула включились на полную уже с третьей десятиминутки. Как только южненцы сбились на индивидуальные действия, “Днепр” додушил вице-чемпионов — 78:71.
Персональная статистика:
“Химик”: Колтер 22 очка + 5 подборов + 3 передачи + 2 перехвата — 2 потери, Петров 18 8 подборов + 4 передачи, Мальчевский 10 + 6 подборов, Ерианс 7 + 3 перехвата, Сивири 8 + 6 подборов + 3 передачи + 2 перехвата.
“Днепр”: Глебов 21 очко 7 подборов + 4 передачи, 4 потери, Тимофеенко 20 + 10 подборов, 4 потери, Мишула 14 + 8 передач, Ревзин 9 + 5 подборов.
Стоит отметить, что MVP Финала Четырех признано Глебова.
Добавим, что для “Днепра” это второй подряд Кубок Украины и второй в истории клуба.