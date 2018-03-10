БК "Дніпро" вдруге поспіль став володарем Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У СК “Локомотив” в Харкові відбувся фінальний поєдинок Кубку України з чоловічого баскетболу між южненським “Хіміком” та “Дніпром”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу дніпрян.
“Хімік” з перших хвилин зміг підтримати заданий “Дніпром” темп і трималася команда Степановського до тих пір, поки сили не закінчилися.
“Дніпро” контролював хід поєдинку і вже в першій половині награв на 8-очкову перевагу. Розрив у рахунку міг бути і більше, але у дніпрян були проблеми з фолами і номінальні господарі непогано так добирали очок з лінії штрафного кидка. У підсумку першу половину виграла команда з “Дніпра” 37:34.
Перші півтори хвилини другої половини і “Дніпро” одержав вже “+10”. Такий спурт змусив Степановського брати тайм-аут. Южненці підібралися до господарів багато в чому завдяки зусиллям Петрова і Колтер, які були головними лідерами “Хіміка”.
Але у “Дніпра” були свої лідери. Глєбов почав з місця в кар’єр, провівши шикарну першу половину і не загубившись у другій. Тимофеєнко з Мішулою включилися на повну вже з третьої десятихвилинки. Як тільки южненці збилися на індивідуальні дії, “Дніпро” додушив віце-чемпіонів — 78:71.
Персональна статистика:
“Хімік”: Колтер 22 очки + 5 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення — 2 втрати, Петров 18 + 8 підбирань + 4 передачі, Мальчевський 10 + 6 підбирань, Еріанс 7 + 3 перехоплення, Сівір 8 + 6 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення.
“Дніпро”: Глєбов 21 очко + 7 підбирань + 4 передачі, 4 втрати, Тимофеєнко 20 + 10 підбирань, 4 втрати, Мішула 14 + 8 передач, Ревзін 9 + 5 підбирань.
Варто відзначити, що MVP Фіналу Чотирьох визнано Глєбова.
Додамо, що для “Дніпра” це другий поспіль Кубок України і другий в історії клубу.