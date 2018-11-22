БК "Днепр" победой завершил выступления в Кубке Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Баскетболисты вице-чемпионов Украины “Днепра” провели заключительный матч шестого тура Кубка Европы ФИБА против финского БК “Катая”, сообщает УНН.
Матч уже не имел турнирного значения, поскольку финны досрочно гарантировали проход в следующий этап турнира, а днепряне не имели шансов подняться до двойки лучших в квартете. В первой половине команды находились рядом — 33:32. А решающей четвертью стала четвертая, когда финны уступили с разницей в 11 пунктов — победа украинский 81:65.
Отметим, что за “Днепр” 17 очков получил Павел Ревзин, 13 в Мишулы, 12 в Тимофеенко. 10 очков и 9 подборов всего лишь за неполные 14 игровых минут получил экс-капитан сборной Украины Кирилл Фесенко.
Добавим, что “Днепр” занял последнее место в квартете G — 1 выигрыш и 5 поражений, а “Катая” — 2 (3 победы).