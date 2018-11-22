БК "Дніпро" перемогою завершив виступи в Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Баскетболісти віце-чемпіонів України “Дніпра” провели заключний матч шостого туру Кубку Європи ФІБА проти фінського БК “Катая”, повідомляє УНН.
Матч вже не мав турнірного значення, оскільки фіни достроково гарантували прохід до наступного етапу турніру, а дніпряни не мали шансів піднятися до двійки кращих у квартеті. У першій половині команди знаходилися поруч — 33:32. А вирішальною чвертю стала четверта, коли фіни поступилися з різницею в 11 пунктів — звитяга українців 81:65.
Відзначимо, що за “Дніпро” 17 очок здобув Павло Рєвзін, 13 у Мішули, 12 у Тимофеєнка. 10 очок і 9 підбирань всього лише за неповні 14 ігрових хвилин здобув екс-капітан збірної України Кирило Фесенко.
Додамо, що “Дніпро” посів останнє місце в квартеті G — 1 виграш і 5 поразок, а “Катая” — 2 (3 звитяги).