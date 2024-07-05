Лицензии и разрешения для бизнеса на портале Дія - правительство дало старт проекту єДозвіл. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Раньше, чтобы получить лицензию, надо было ехать в учреждение, тратя на это время. С Дією все будет намного проще и без коррупционных рисков. Работаем над проектом совместно с Минэкономики. Предприниматели смогут удобно в несколько кликов через портал Дія подавать документы, восстанавливать или аннулировать лицензии, отслеживать прогресс в обработке документов, оплачивать админуслуги или подавать жалобы - сообщил Федоров.

По его словам, на первом этапе будут доступны лицензии и декларации в сфере охраны труда, с сентября можно будет получить лицензию на ветеринарную деятельность. Перечень сфер и услуг постепенно будет расширяться.

Федоров также объяснил, "как это будет на деле".

"Условно, вы хотите начать ветеринарную практику, но для этого нужно получить лицензию от Госпродпотребслужбы. Раньше надо было собирать заявление, копии нужных документов и везти в Госпродпотребслужбу. Скоро это все можно будет сделать в несколько кликов на портале Дія. Система автоматически проверит документы, которые пользователь загрузит, и если все ок, за несколько минут выдаст разрешение или лицензию. Если система видит риск, заявление рассмотрит представитель госоргана, ответ будет в течение 10 дней. Предприниматели должны работать и развиваться, а не стоять в очередях и тратить время на бумаги. С Дією это просто", - резюмировал глава Минцифры.

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