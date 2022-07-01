Бизнес прогнозирует рост цен и сокращение персонала

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В июне предприятия всех секторов предоставили пессимистические оценки экономических результатов своей деятельности в ближайшей перспективе, свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), расчет которого после трехмесячного вынужденного перерыва возобновил Национальный банк, пишет УНН.

Детали

Так, индекс ожиданий деловой активности составлял 41,3 в противоположность равновесному значению 50,0.

Причины: продолжение интенсивных боевых действий в войне с россией, разрушенные мощности и цепи снабжения, блокирование портов и повреждение транспортной инфраструктуры, удорожание энергоносителей и рост производственных затрат предприятий, ухудшение инфляционных ожиданий, пояснили в НБУ.

Предприятия сферы услуг имели наиболее пессимистические оценки своих экономических результатов. Предприятия торговли также продемонстрировали негативные ожидания, учитывая проблемы с логистикой, потерю рынков сбыта и уничтожение товарных складов.

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Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Оценки по занятости также были пессимистическими. Респонденты всех секторов ожидали сокращения численности работников в результате мобилизации и миграции персонала.

"Однако, несмотря на войну, экономика Украины продолжает работать. Оценка ее падения в июне текущего года – значение индекса ИОДА, сопоставимое со значением индекса в марте 2020 года, месяца начала пандемии Covid-19", - отметили в НБУ.

Справочно

Ежемесячный опрос предприятий проводился со 2 по 21 июня 2022 года. В опросе приняло участие 417 предприятий.

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