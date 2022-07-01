Бізнес прогнозує зростання цін та скорочення персоналу

Деталі

Так, індекс очікувань ділової активності становив 41,3 на противагу рівноважного значення 50,0.

Причини: продовження інтенсивних бойових дій у війні з росією, зруйновані потужності та ланцюги постачання, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури, здорожчання енергоносіїв та зростання виробничих витрат підприємств, погіршення інфляційних очікувань, пояснили у НБУ.

Підприємства сфери послуг мали найпесимістичніші оцінки своїх економічних результатів. Підприємства торгівлі також продемонстрували негативні очікування, зважаючи на проблеми з логістикою, втрату ринків збуту та знищення товарних складів.

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Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі суттєвого подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників.

Оцінки щодо зайнятості також були песимістичними. Респонденти всіх секторів очікували скорочення чисельності працівників унаслідок мобілізації та міграції персоналу.

"Проте, попри війну, економіка України продовжує працювати. Оцінка її падіння в червні поточного року – значення індексу ІОДА, зіставне зі значенням індексу в березні 2020 року, місяці початку пандемії Covid-19", - наголосили у НБУ.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 2 до 21 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 417 підприємств.