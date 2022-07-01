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Бізнес прогнозує зростання цін та скорочення персоналу

Бізнес прогнозує зростання цін та скорочення персоналу

Київ • УНН

 • 137063 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У червні підприємства всіх секторів надали песимістичні оцінки економічних результатів своєї діяльності в найближчій перспективі, свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), розрахунок якого після тримісячної вимушеної перерви поновив Національний банк, пише УНН.

Деталі

Так, індекс очікувань ділової активності становив 41,3 на противагу рівноважного значення 50,0.

Причини: продовження інтенсивних бойових дій у війні з росією, зруйновані потужності та ланцюги постачання, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури, здорожчання енергоносіїв та зростання виробничих витрат підприємств, погіршення інфляційних очікувань, пояснили у НБУ.

Підприємства сфери послуг мали найпесимістичніші оцінки своїх економічних результатів. Підприємства торгівлі також продемонстрували негативні очікування, зважаючи на проблеми з логістикою, втрату ринків збуту та знищення товарних складів.

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Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі суттєвого подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників.

Оцінки щодо зайнятості також були песимістичними. Респонденти всіх секторів очікували скорочення чисельності працівників унаслідок мобілізації та міграції персоналу.

"Проте, попри війну, економіка України продовжує працювати. Оцінка її падіння в червні поточного року – значення індексу ІОДА, зіставне зі значенням індексу в березні 2020 року, місяці початку пандемії Covid-19", - наголосили у НБУ.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 2 до 21 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 417 підприємств.

Українські Національні Новини

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