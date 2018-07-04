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Бизнес получил рассрочку по уплате НДС при ввозе оборудования на более чем 3,9 млн евро

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Предприятия получили рассрочки по уплате НДС при ввозе оборудования на 3,3 млн евро и 757,4 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.

“Государственной фискальной службой Украины (по состоянию на 1 июля 2018 года) принято 30 решений о предоставлении плательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму 3,3 млн евро и 757,4 тыс. долл. (650,5 тыс. евро, — ред.)”, — отметили в ГФС.

Отмечается, что рассрочка предоставлена ​​при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, металлообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования.

В ГФС напомнили, что отсрочка по уплате НДС предоставляется в срок не более 24 календарных месяцев без начисления процентов, пени и штрафов.

Рассрочка не предоставляется, если оборудование происходит или ввозится из страны-оккупанта, страны-агрессора, временно оккупированной территории Украины.

Напомним, Кабинет министров 4 июля назначил двух и.о. заместителей главы Государственной фискальной службы. На должности назначены Бамбизов Евгений Евгеньевич, который возглавлял Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, и Кривицкий Виктор Брониславович, который до назначения возглавлял Волынскую таможню ГФС.

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