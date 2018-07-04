Бізнес отримав розстрочення зі сплати ПДВ при ввезенні обладнання на понад 3,9 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Підприємства отримали розстрочення зі сплати ПДВ при ввезенні обладнання на 3,3 млн євро та 757,4 тис. дол., передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.
“Державною фіскальною службою України (станом на 1 липня 2018 року) прийнято 30 рішень про надання платникам розстрочення податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України на загальну суму 3,3 млн євро та 757,4 тис. дол. (650,5 тис. євро, — ред.)”, — зауважили в ДФС.
Зазначається, що розстрочення надано при ввезенні обладнання для власного виробництва підприємствами легкої промисловості, металообробної промисловості, харчової промисловості, будівельної галузі, медичного обладнання.
У ДФС нагадали, що відтермінування по сплаті ПДВ надається у строк не більше 24 календарних місяців без нарахування процентів, пені та штрафів.
Розстрочення не надається, якщо обладнання походить або ввозиться з країни-окупанта, країни-агресора, тимчасово окупованої території України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 4 липня призначив двох в.о. заступників голови Державної фіскальної служби. На посади призначені Бамбізов Євген Євгенійович, який очолював Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби, і Кривіцький Віктор Броніславович, який до призначення очолював Волинську митницю ДФС.