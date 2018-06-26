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Бизнес-омбудсмен рассказал, на что чаще всего жалуются предприниматели

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Больше всего жалоб офис бизнес-омбудсмена получает на работу Государственной фискальной службы, в частности по вопросам, связанным с блокировкой налоговых накладных. Об этом на Национальном форуме развития малого и среднего бизнеса сообщил бизнес-омбудсмен Альгидрас Шемета, передает корреспондент УНН.

“Три четверти обращений, которые мы получаем, это жалобы от малого и среднего бизнеса. Они поступают из всех регионов. Больше всего из Киева — треть всех обращений, из Днепропетровской области — 10%, Киевской — 8%, Харьковской и Одесской областей — 7%. Чаще всего жалуются на ГФС — 64% всех обращений, правоохранительные органы, прокуратура, Нацполиция, СБУ — 10%, местное самоуправление — 6%, на Министерство юстиции и высшие органы власти (парламент, президент, правительство) приходится 2% обращений”, — сказал Шемета.

Как уточнил он, среди проблем на первом месте блокировка налоговых накладных — 28% обращений от МСБ (хотя в последнее время количество жалоб сократилось на две трети), налоговые проверки — 8%, действия контролирующих органов — 7%, действия местных органов власти по выдаче разрешений на заключение договоров и т.д. — 5%, процедурные нарушения со стороны правоохранительных органов — 4% обращений.

“По поводу секторов экономики, то больше всего жалоб получаем от представителей оптовой и розничной торговли — треть всех жалоб, 13% — промышленных предприятий, сельское хозяйство, ФЛП, а также недвижимость — по 9%. Среди малого и среднего бизнеса 93% всех обращений поступает от украинских предприятий, 7% — компании с иностранным капиталом. Если сравнивать с крупными предприятиями, то там распределение 50 на 50%”, - добавил Шемета.

Как сообщал УНН, в МЭРТ назвали основные направления поддержки малого и среднего бизнеса.

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