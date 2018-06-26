Бізнес-омбудсмен розповів, на що найчастіше скаржаться підприємці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Найбільше скарг офіс бізнес-омбудсмена отримує щодо роботи Державної фіскальної служби, зокрема питань пов'язаних із блокуванням податкових накладних. Про це на Національному форумі розвитку малого і середнього бізнесу повідомив бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета, передає кореспондент УНН.
“Три чверті звернень, які ми отримуємо, це скарги від малого та середнього бізнесу. Вони надходять з усіх регіонів. Найбільше з Києва — третина усіх звернень, з Дніпропетровської області — 10%, Київської — 8%, Харківської та Одеської областей — 7%. Найчастіше скаржаться на ДФС — 64% усіх звернень, правоохоронні органи, прокуратура, Нацполіція, СБУ — 10%, місцеве самоврядування — 6%, на Міністерство юстиції та вищі органи влади (парламент, президент, уряд) припадає 2% звернень”, — сказав Шемета.
Як уточнив він, серед проблем на першому місці блокування податкових накладних — 28% звернень від МСБ (хоча останнім часом кількість скарг скоротилася на дві третини), податкові перевірки — 8%, дії контролюючих органів — 7%, дії місцевих органів влади щодо видачі дозволів на укладення договорів тощо — 5%, процедурні порушення з боку правоохоронних органів — 4% звернень.
“Щодо секторів економіки, то найбільше скарг отримуємо від представників оптової та роздрібної торгівлі — третина усіх скарг, 13% — промислових підприємств, сільське господарство, ФОП, а також нерухомість — по 9%. Серед малого та середнього бізнесу 93% усіх звернень надходить від українських підприємств, 7% — компанії з іноземним капіталом. Якщо порівнювати з великими підприємствами, то там розподіл 50 на 50%”, — додав Шемета.
Як повідомляв УНН, у МЕРТ назвали основні напрямки підтримки малого і середнього бізнесу.