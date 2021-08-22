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Беженка родила в самолете ВВС США во время эвакуации из Афганистана

Беженка родила в самолете ВВС США во время эвакуации из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 20499 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На борту военного самолета ВВС США, который совершал эвакуацию из захваченного талибами Афганистана, женщина родила ребенка. Об этом сообщает Транспортное командование Воздушных сил США, передает УНН.

Цитата:

“Медицинский персонал 86-й медицинской группы помога афганской матери и семье у самолета C-17 ВВС США, позывной Reach 828, через несколько мгновений после того, как она родила ребенка на борту самолета после приземления на авиабазе Рамштайн, Германия, 21 августа”, — говорится в сообщении под фото с места событий, опубликованными командованием.

Детали

Сообщается, что во время полета у женщины начались роды с осложнениями. Командир самолета решил снизить высоту, чтобы увеличить давление в самолете, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери, отмечают в командовании.

После прибытия на базу мать и новорожденная девочка были доставлены в ближайшее медицинское учреждение и находятся в “хорошем состоянии”, отмечают в ВВС.

Добавим

Белый дом сообщил в субботу, что на данный момент около 17 тысяч людей были эвакуировано по воздуху из Афганистана.

США хотят завершить эвакуацию до 31 августа, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, некоторые страны-члены Альянса ставят вопрос о продлении этого срока, чтобы вывезти из Афганистана больше людей. Ранее Байден заявил, что американские военные, которые обеспечивают эвакуацию, могут остаться в аэропорту Кабула и дольше.

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