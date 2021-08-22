Біженка народила в літаку ВПС США під час евакуації з Афганістану

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"Медичний персонал 86-ї медичної групи допоміг афганській матері і сім'ї у літаку C-17 ВПС США, позивний Reach 828, через кілька миттєвостей після того, як вона народила дитину на борту літака після приземлення на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 21 серпня", - йдеться в повідомленні під фото з місця подій, опублікованими командуванням.

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Повідомляється, що під час польоту у жінки почалися пологи з ускладненнями. Командир літака вирішив знизити висоту, щоб збільшити тиск в літаку, що допомогло стабілізувати ситуацію і врятувати життя матері, відзначають в командуванні.

Після прибуття на базу мати і новонароджена дівчинка були доставлені до найближчого медичного закладу і перебувають в "гарному стані", відзначають в ВВС.

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Білий дім повідомив у суботу, що на даний момент близько 17 тисяч людей були евакуйовані по повітрю з Афганістану.

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.



За його словами, деякі країни-члени Альянсу ставлять питання про продовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявив, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула і довше.



