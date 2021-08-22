Біженка народила в літаку ВПС США під час евакуації з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На борту військового літака ВПС США, який здійснював евакуацію із захопленого талібами Афганістану, жінка народила дитину. Про це повідомляє Транспортне командування Повітряних сил США, передає УНН.
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"Медичний персонал 86-ї медичної групи допоміг афганській матері і сім'ї у літаку C-17 ВПС США, позивний Reach 828, через кілька миттєвостей після того, як вона народила дитину на борту літака після приземлення на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 21 серпня", - йдеться в повідомленні під фото з місця подій, опублікованими командуванням.
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Повідомляється, що під час польоту у жінки почалися пологи з ускладненнями. Командир літака вирішив знизити висоту, щоб збільшити тиск в літаку, що допомогло стабілізувати ситуацію і врятувати життя матері, відзначають в командуванні.
Після прибуття на базу мати і новонароджена дівчинка були доставлені до найближчого медичного закладу і перебувають в "гарному стані", відзначають в ВВС.
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Білий дім повідомив у суботу, що на даний момент близько 17 тисяч людей були евакуйовані по повітрю з Афганістану.
США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
За його словами, деякі країни-члени Альянсу ставлять питання про продовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявив, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула і довше.