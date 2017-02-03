Бойца АТО, который потерял более трех литров крови, доставили в больницу им. Мечникова
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова доставили раненого бойца из зоны проведения АТО. Военнослужащий потерял три литра крови. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко, передает УНН-Центр.
"От ноги Игоря осталось только огромное пятно крови на снегу. Ему 23. Солдат Вооруженных Сил Украины. Пережил самые страшные минуты жизни в Авдеевке. Подрыв на мине. Другая нога - в осколочных ранениях", - написал С.Рыженко.
Главный врач добавил, что в больнице боец пришел в себя.
Как сообщал УНН, британского фотографа с ранением доставили в больницу им. Мечникова.