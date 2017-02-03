Бойца АТО, который потерял более трех литров крови, доставили в больницу им. Мечникова

"От ноги Игоря осталось только огромное пятно крови на снегу. Ему 23. Солдат Вооруженных Сил Украины. Пережил самые страшные минуты жизни в Авдеевке. Подрыв на мине. Другая нога - в осколочных ранениях", - написал С.Рыженко.

Главный врач добавил, что в больнице боец ​​пришел в себя.

Как сообщал УНН, британского фотографа с ранением доставили в больницу им. Мечникова.