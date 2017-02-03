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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55306 перегляди

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Бійця АТО, який втратив більше трьох літрів крові, доставили до лікарні ім.Мечникова

Київ • УНН

 • 8858 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова доправили пораненого бійця із зони проведення АТО. Військовослужбовець втратив три літри крові. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив головний лікар медичної установи Сергій Риженко, передає УНН-Центр.

Бійця АТО, який втратив більше трьох літрів крові, доставили до лікарні ім.Мечникова

"Від ноги Ігоря лишилася лише величезна пляма крові на снігу. Йому 23. Солдат Збройних Сил України. Пережив найстрашніші хвилини життя в Авдіївці. Підрив на міні. Інша нога - в осколкових пораненнях", - написав С.Риженко.

Головний лікар додав, що у Мечникова боєць прийшов до тями.

Як повідомляв УНН, британського фотографа із пораненням доставили до лікарні ім. І.Мечникова.

Українські Національні Новини

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