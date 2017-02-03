Бійця АТО, який втратив більше трьох літрів крові, доставили до лікарні ім.Мечникова
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова доправили пораненого бійця із зони проведення АТО. Військовослужбовець втратив три літри крові. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив головний лікар медичної установи Сергій Риженко, передає УНН-Центр.
"Від ноги Ігоря лишилася лише величезна пляма крові на снігу. Йому 23. Солдат Збройних Сил України. Пережив найстрашніші хвилини життя в Авдіївці. Підрив на міні. Інша нога - в осколкових пораненнях", - написав С.Риженко.
Головний лікар додав, що у Мечникова боєць прийшов до тями.
Як повідомляв УНН, британського фотографа із пораненням доставили до лікарні ім. І.Мечникова.